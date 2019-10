L'aria che tira, Pietro Senaldi: "Se Zingaretti resta segretario, il M5s si mangerà il Pd"

"Il Movimento si è istituzionalizzato, la scommessa è se il Pd si mangerà i 5 Stelle o viceversa". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha un sospetto: "Se Nicola Zingaretti resterà segretario del Pd, credo che saranno i 5 Stelle a mangiarsi i dem". Zingaretti ha infatti "blindato" la sindaca di Roma Virginia Raggi, grillina, sostenendo che non si deve dimettere: "Sono rimasto sconcertato da quelle parole, sono incommentabili. I dem - ricorda Senaldi - erano quelli che spazzavano le strade di Roma" per protestare contro l'amministrazione grillina. Come si cambia, per "amore"...