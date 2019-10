Francesca Donato ad Agorà: "Totale incapacità dell'Europa. Altroché sanzioni, come va fermato Erdogan"

"Mentre l'Europa si gingilla con minacce di sanzioni e perde tempo moriranno un sacco di innocenti, questa è una cosa gravissima che dimostra l'assoluta incapacità dell'Europa e dell'Onu". Francesca Donato, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai Tre, dichiara "guerra" alla Turchia: "Ora bisogna fare un vertice dei Paesi Nato e decidere come fermare Erdogan anche con la forza. Non dico di invadere la Turchia ma intervenire su di lui, io non so come si fa, non sono un generale dell'esercito ma Erdogan ha già detto che delle minacce non se ne fa niente".