A Non è l'Arena si è parlato di reddito di cittadinanza agli ex britagisti. In studio c'è Raimondo Etro, ex terrorista di sinistra pentito, e Daniela Santanchè, durissima su questa applicazione del sussidio voluto dal M5s, vero e proprio schiaffo agli italiani onesti.











Il clima è rovente, non mancano scontri diretti ("Non chiedo scusa alla Santanchè", tuona a un certo punto Etro) e Massimo Giletti entra nella polemica a gamba tesa. "Il vero scandalo - tuona il conduttore di La7 - non è Etro ma chi ha fatto la legge, dovremmo indignarci col governo gialloverde che ha fatto la legge". Nel giorno della festa grillina a Napoli, un colpo duro all'orgoglio di Luigi Di Maio e compagni (che sbagliano).