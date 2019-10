Matteo Salvini contro Luigi Di Maio: "Sveglia, saresti ministro. E che fai? Festeggi a Napoli"

Un Matteo Salvini scatenato, nel corso di una diretta Facebook che ha tenuto domenica pomeriggio. Nel mirino, l'ex alleato Luigi Di Maio, in quei minuti impegnato sul palco a Napoli per la kermesse dei dieci anni di vita del M5s, festa mesta considerate le divisioni che dilaniano il Movimento e le correnti che vorrebbero la testa del capo politico. E a spargere sale sulle ferite, come detto, ci pensa il leader della lega: "E sapete cosa succede? Ve lo firmo, ci scommetto: domenica 27 ottobre dopo 50 anni la sinistra, alleata del M5s e del voltagabbana Di Maio, perderà le elezioni in Umbria", premette. Il tutto "mentre il mondo va in fiamme, mentre i turchi massacrano i curdi, mentre c'è caos in Venezuela, Ecuador e Cile, mentre c'è la guerra dei dazi negli Stati Uniti, il nostro ministro degli Esteri che fa? Festeggia a Napoli. Ah Di Maio, saresti ministro degli Esteri, teoricamente - picchia durissimo -. Fai un salto in Turchia, in Venezuela, in Libia, negli Stati Uniti. Fai qualcosa. Vabbè, non si può chiedere a Di Maio di fare il ministro degli Esteri, per serietà", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev