Luigi Di Maio chiude la festa M5s: "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd"

Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Napoli. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "sarà ancora ago della bilancia di molti governi nei prossimi anni". Cerca di rivendicare in un qualche modo la centralità pentastellata, insomma. Giura di non aver "mai tradito", eppure qualcuno si sarà sentito sì tradito, passando dall'alleanza con la Lega al Pd. Ma tant'è.

Giggino aggiorna poi l'agenda dei sogni: "Il nostro impegno sarà per abolire il superticket, uno dei tanti balzelli che incontrate quando avete a che fare con la sanità". E ancora: "È una delle nostre battaglie e in questa legge di Bilancio, a inizio 2020 o a metà 2020 lo faremo sparire e magari lo faremo pagare ai grandi evasori", insiste sulla riforma manettare che mira a spedire in carcere i furbetti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dunque, una bordata al Pd. Nello specifico, al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, storico detrattore del M5s. "Mi si dice: ma allora in Campania vi alleate con De Luca? Ma neanche per sogno", taglia corto Di Maio, dopo aver parlato dell'"esperimento della lista civica, sostenuta da Pd e M5s, per le elezioni regionali in Umbria". E ancora, sul tema: "Molti nostri candidati in Umbria mi hanno detto che ora non possono parlare male del Pd. Io ho detto: puoi anche farlo, ma sei sicuro che serva ancora parlare male degli altri? Noi dobbiamo parlare di quello che vogliamo fare noi", ha rimarcato. "Veniamo da 10 anni in cui abbiamo detto che gli altri non andavano bene e dovevano scegliere noi. Ci hanno scelto - ha aggiunto Di Maio - e siamo ago della bilancia per la formazione di qualsiasi governo in Italia. Ora è nostro dovere raccontare quale Italia creare e che se vinciamo in Umbria l’avremo liberata per la prima volta dai partiti", ha concluso.