Virginia Raggi alla festa M5s, rissa tra attivisti e giornalisti: non vogliono farla parlare

Eccovi serviti i Cinque Stelle. Ecco che cosa sono. Il contesto è quello della mesta kermesse con cui i grillini celebrano i loro primi dieci anni di vita, a Napoli. Nel video potete vedere il momento in cui all'evento arriva Virginia Raggi, che viene fermata, come è ovvio che sia, dai giornalisti che provano a farle domande. Peccato però che gli attivisti non vogliano che la sindaca venga disturbata, così cercano di impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro. Tutto ciò anche se la stessa prima cittadina di Roma aveva provato a fermarli: "Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi". Ma niente da fare. La situazione è poi precipitata quando si è palesato l'inviato de Le Iene, Filippo Roma, accolto dal coro "venduto, venduto". Ne è seguito un parapiglia, un principio di rissa, che ha costretto la sicurezza a portare la Raggi nel retropalco per evitare che la situazione sfuggisse definitivamente fuori controllo. La Raggi ha successivamente commentato: "Siamo in un clima tranquillo, credo che i militanti abbiano solo voglia di stare con noi e sanno che i giornalisti possono parlarci sempre. Mi spiace molto per quanto accaduto, credo che dobbiamo imparare a gestire meglio i tempi, ritagliando degli spazi per tutti".

