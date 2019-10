"Se Mario Draghi fosse disponibile ad assumere questa responsabilità di capo del governo, certamente è una persona preparata e intelligente e certamente può farlo in maniera adeguata". Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti in occasione della kermesse di Forza Italia a Milano IdeeItalia, ha parlato del futuro dell'ex presidente della Banca centrale europea Draghi.

Il Cavaliere ha anche ricordato di essere stato lui "a nominarlo alla Banca d'Italia" e di aver fatto "una grande battaglia per portarlo al vertice della Bce". "Ci sono riuscito", ha sottolineato, "perché uso sempre nei confronti di coloro che non la pensano come me il sistema della cordialità, della vicinanza, della stima, della considerazione e dell'affetto".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev