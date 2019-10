Giorgia Meloni, il sondaggio: il 72% degli italiani è per l'elezione diretta del presidente della Repubblica

Il 72 per cento degli italiani è favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da AnalisiPolitica. I contrari sono il 26% (il 2% non si esprime). «Non c'è alcun dubbio che gli italiani siano da tempo in massima parte per il presidenzialismo. A memoria mi viene in mente che lo stesso dato del 70%, da noi oggi rilevato, di italiani favorevoli fu rilevato anche dall'Istituto Ixè per Rai3 nel 2014», osserva il direttore di AnalisiPolitica, Arnaldo Ferrari Nasi. «È normale che, in concreto, la proposta sia fatta da Fratelli d'Italia: ricordo quando Fini, nel 1995, affermò che "il presidenzialismo è il cardine della politica istituzionale di An" e di come tutto l' allora Polo si fosse "schierato su una posizione che è tradizionale per la destra italiana"».

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev