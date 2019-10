Vittorio Feltri a Dritto e Rovescio: "La mentalità comunista che condanna sempre le forze dell'ordine"

"Il nostro è un Paese che risente ancora di una mentalità diciamo... comunista". Vittorio Feltri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, spiega che secondo questa mentalità, "i delinquenti sono dei poveracci che agiscono male perché hanno vissuto male da bambini, hanno sofferto, eccetera", quindi, conclude il direttore di Libero, "il delinquente va protetto" le forze dell'ordine vanno sempre condannate". Il riferimento del direttore è anche al recente caso di cronaca, i due agenti uccisi in questura a Trieste. Un duplice omicidio in seguito al quale qualcuno - si pensi a Chef Rubio, per esempio - è riuscito a puntare il dito contro i poliziotti piuttosto che contro l'assassino che ha aperto il fuoco.