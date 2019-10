Matteo Salvini, la replica più dura a Lapo Elkann: "Quel gabbiano è più attendibile e sano"

La polemica del giorno è quella tra Lapo Elkann e Matteo Salvini, con il rampollo di casa Agnelli che ha attaccato il secondo, accusato di "comportamento dissolutivo" per quel che riguarda gli immigrati. E ancora: "Non mi piace Salvini. Non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni", ha affermato Elkann. Diverse le repliche del leader della Lega. Ma l'ultima, arriva a margine del deposito da parte di una delegazione del Carroccio in Corte di Cassazione della proposta di legge per chiedere l'elezione diretta del presidente della Repubblica, è la più dura e spettacolare: "Mi permette di non rispondere a Lapo Elkann? In qualunque paese normale un signore che è stato coinvolto in quello che è stato coinvolto Lapo Elkann avrebbe l'attendibilità di quel gabbiano. Anzi, quel gabbiano sarebbe più attendibile e sano. Poi se vogliamo parliamo di altre cose. Però sentirsi fare la morale da Lapo fa sorridere, dai", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev