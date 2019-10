Giuseppe Conte, doppia gaffe in pubblico: "Instaurare un circolo vizioso". E...

Quanto problemi per Giuseppe Conte con l'italiano. Il premier interviene alla Hydrogen Challenge-Global Esg Conference, organizzata a Roma da Snam. Parla di energie rinnovabili e svolta green. Ed esordisce così: "Vorrei invitarvi poi a riflettervi su un apparente paradosso", isnomma gli scappa un grottesco "vi". E ancora, Conte aggiunge: "L'idrogeno torna ad essere centrale in una prospettiva reale di de-carbonizzazione al 2050. In questa prospettiva dobbiamo avviare in Italia un'azione concreta per realizzare con l'idrogeno gli stessi risultati ottenuti con l'eolico". Tavola apparecchiata per il secondo scivolone nell'arco di pochi secondi: "L'Italia ha le riserve umane, le competenze tecnologiche per vincere questa sfida in tempi brevi. Da qui al 2030 potremo generare un circolo vizioso... ehm, scusate, virtuoso, virtuoso... in termini di costi e benefici. Un lapsus rivelatore, quello di Conte?

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev