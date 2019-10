"Considerando che questo governo ha il favore dell'Europa, poteva osare di più anche in un momento di frenata dell'economia mondiale e con Paolo Gentiloni commissario, o come qui lo chiamano 'commissariato'", sottolinea Antonio Maria Rinaldi in collegamento da Bruxelles con Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. L'economista della Lega si chiede dunque "perché non lo faccia". "Bisogna rilanciare i consumi interni".