Al vertice del centrodestra mancava Giovanni Toti. "Sono stato escluso dal faccia a faccia tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? Non avevo nulla da dire...", commenta laconico il governatore della Liguria, a margine dell'evento "Infrastrutture e Olimpiadi" tenutosi all'hotel Palazzo delle Stelline di Milano.

A ridosso della crisi di governo, Toti ha scelto di lasciare Forza Italia dopo mesi di aspre polemiche per fondare un suo movimento autonomo, Cambiamo, con l'ambizione di diventare la gamba moderata di un centrodestra a trazione leghista-sovranista. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, con il riavvicinamento tra Salvini, Cav e Meloni, il progetto pare perlomeno aver subito un brusco stop. Ma Toti non demorde e anzi attacca ad alzo zero i suoi ex compagni di partito: "Forza Italia sta per scomparire, al contrario di me". La sfida a Berlusconi, dunque, continua.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev