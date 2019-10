Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte sugli 007: "Avvocato in fuga, presto di dovrai fermare"

Russiagate e scandalo servizi segreti. Due bombe sul governo e, in particolare, su Giuseppe Conte. Un premier sempre più in difficoltà, sul quale pende anche l'interrogazione parlamentare avanzata dalla Lega, prima firmataria Lucia Borgonzoni. E Matteo Salvini non perde occasione per picchiare durissimo contro il presunto avvocato del popolo. L'ultima occasione il leader del Carroccio la coglie con una diretta Facebook, dove azzanna: "Capisco l'imbarazzo di Di Maio, Zingaretti, Renzi. Renzi che fa il fenomeno e attacca tutti. Su una cosa sono d'accordo - rimarca il segretario del Carroccio -, c'è un presidente del Consiglio in fuga, un signor Conte in fuga, un avvocato in fuga, da mesi, da troppo tempo. In fuga dalle domande che il Parlamento e il Paese gli rivolge sulla sua gestione dei servizi segreti, sui presunti conflitti d'interesse, sui suoi rapporti personali, sulle sue parcelle, sui suoi concorsi. Un premier dovrebbe essere il più specchiato e trasparente del mondo. È in fuga, lo è da tempo, prima o poi si fermerà - sottolinea -: qualcuno gli chiederà conto di quello che ha detto e quello che non ha detto, di quello che ha fatto e non ha fatto", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev