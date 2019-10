Luigi Di Maio, i grillini gli chiedono di cantare Bella Ciao. Lui preferisce Che sarà dei Ricchi e Poveri

"Ministro, cantiamo Bella Ciao?". I sostenitori del Movimento Cinque Stelle sono come i grillini al governo: si adeguano a tutto. Così, questa volta, forse per fare un regalo a Luigi Di Maio, hanno pensato di intonare la celebre canzone di sinistra. Un omaggio che però al leader non è piaciuto. Alla festa di San Gemini in Umbria, Luigi Di Maio ha preferito cantare Che sarà dei Ricchi e Poveri. D'altronde che ne sarà di questo governo con il Pd se lo domandano tutti. "Ieri sera a San Gemini è stata una grande festa! P.S. Chiedo scusa ai Ricchi e Poveri" ha scritto su Facebook il neo ministro degli Esteri.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev