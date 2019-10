"Forza Italia esperienza innovativa?". Le parole di Matteo Renzi scatenano lo studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo. L'ex Pd Carofiglio tira in ballo addirittura il nazismo, mentre Bianca Berlinguer dà una lettura molto politica al tutto: "Renzi - spiega la conduttrice di Cartabianca, ospite in studio - sta puntando ad allargare la sua base parlamentare".









Molto semplice, quasi banale. Ciò non toglie che le manovre tra Camera e Senato, oltre che indebolire il Pd, minino anche la stabilità della maggioranza e del governo stesso. Anche se, prosegue la Berlinguer, "Renzi ha tutto l'interesse a far durare il governo, mi stupisco che Marcucci del Pd si schieri contro Conte". Di contro, il M5s è in subbuglio ma "la leadership di Luigi Di Maio non è al momento messa in discussione" perché, conclude la Berlinguer, "manca un'alternativa".