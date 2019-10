Frecciatina di Renzi: "I miei 80 euro erano mancia, 15 in più in busta paga sono rivoluzione del proletariato”

"Gli 80 euro erano una mancia, ora basta annunciare 15 euro in busta paga che è la rivoluzione per il proletariato". Ha detto Matteo Renzi al festival delle città. E ancora: "Io con il M5s non ci voglio fare campagna elettorale, ci faccio il governo per salvare l'Italia ma non vado alle elezioni insieme a loro. Perché a Roma vedo la Raggi e dico 'sto dall'altra parte'".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev