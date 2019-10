Matteo Salvini attacca il governo sull'immigrazione: "Andiamo a prenderli in Libia?"

"Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar maltesi. "Intanto - prosegue l'ex titolare del Viminale - sono triplicati gli sbarchi, questa notte sono sbarcate altre persone. Se Di Maio, Conte, Lamorgese, qualcuno si sveglia fanno un servizio agli italiani. Poi quello che accadrà tra 4 mesi sarà interessante vederlo.

Intanto questo governo ha calato le braghe e riaperto i porti". E poi, interpellato in merito al decreto sui rimpatri di Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede ha detto: "L'unico risultato di questo governo mi sembra demenziale. Non solo non vietiamo più l'ingresso delle navi, ma andiamo noi a prenderli. Per questo, ho fatto una interrogazione, per capire - ha concluso - quale è il criterio con cui fanno lavorare donne e uomini italiani in mare".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev