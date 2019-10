Luigi Di Maio usa i rimpatri contro Matteo Salvini: "Non ha fatto nulla, ecco il mio decreto"

A cosa si è ridotto Luigi Di Maio? A fare la brutta copia di Matteo Salvini. Il ministro degli Esteri e capo politico di un M5s in crisi di consensi perenne, ora si gioca la carta-immigrazione. Giggino nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina ha annunciato, insieme ad Alfonso Bonafede, un decreto ministeriale "che ci consente di portare le procedure per stabilire se una persona può stare in Italia da 2 anni a 4 mesi, e se l'esito è negativo questa persona può essere rimpatriata". E ancora, annuncia "tredici paesi sicuri per i rimpatri". Giggino cerca di dare seguito alle accuse contro Matteo Salvini: ha più volte affermato, infatti, che negli ultimi anni sui rimpatri non ha fatto nulla. "Nei 14 mesi precendenti non è stato fatto nulla", ha infatti ribadito il ministro degli Esteri. Non ci resta che attendere per verificare cosa sarà in grado di fare Di Mai...

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev