Alessia Morani ad Agorà attacca Salvini: "Paghiamo la sua tassa-spread"

Benvenuti nel mondo dei sogni, quelli di Alessia Morani. La piddina era ospite ad Agorà su Rai 3, dove faceva il punto sulla manovra che Pd e M5s hanno messo in cantiere. Si parte però, ovviamente, dall'attacco a Matteo Salvini. E ci mancherebbe: "Oggi paghiamo una tassa-Salvini, quella sullo spread, che dobbiamo alle sue sparate - sentenzia travestendosi da economista -. Le sue prese di posizione hanno causato un'intercetta economica che ci ha portato a crescita zero", aggiunge la Morani. "Cosa possiamo fare? Intanto l'Iva non aumenta, ed è un primo punto", afferma. Vedremo. Dunque aggiunge che "con questo governo abbiamo trovato una sintesi non solo sull'Iva, ma anche sugli asili nido gratis per i redditi medio-bassi e con una diminuzione delle tasse sul costo del lavoro", conclude la Morani, che per inciso è sottosegretario allo Sviluppo Economico. Tutte parole, dato che ancora non abbiamo visto nulla. Circostanza che, per inciso, ha messo in evidenza anche Paolo Mieli nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita...

