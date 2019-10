Giuseppe Conte sullo stop all'aumento Iva: "Salvati 542 euro per ogni famiglia"

Adesso Giuseppe Conte fa il galletto, gonfia il petto, si erge a salvatore della patria. L'occasione è l'assemblea di Assolombarda al teatro La Scala di Milano, dove era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presunto avvocato del popolo, il campione del trasformismo politico, parlando di manovra afferma: "Dal lato della domanda, è noto ormai, abbiamo sterilizzato completamente le clausole di salvaguardia per evitare l'incremento dell'Iva. Qualcuno considera questa una misura scontata. Vorrei invitarvi a considerare che questo aumento avrebbe gravato su ogni famiglia italiana per 542 euro. La sua sterilizzazione, invece, avrà un impatto positivo dello 0,3% sulla crescita stimata nel 2020", conclude Conte. Insomma, dovremmo "ringraziarlo" per averci evitato 542 euro di tasse, così come era nel programma del governo gialloverde non aumentare l'Iva. E, per inciso, per ora si tratta soltanto di chiacchiere.