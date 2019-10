Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese per l'aumento degli sbarchi: "Temo non sia incapace, ma complice"

Ogni giorno un attacco a chi ha preso il suo posto al ministero dell'Interno. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce ancora Luciana Lamorgese, attaccata nel corso di una diretta Facebook fatta direttamente dall'Umbria. Il tema ovviamente è quello dell'immigrazione: "Triplicare gli sbarchi in un mese è una roba da record mondiale. Sono convinto che non sia incapacità, è complicità: è ancora più grave. Un conto è non essere capace di fare i ministri. A proposito, sommessamente, si attendono notizie dal ministro dell'Interno - rimarca il leader della Lega -: pubblica sicurezza, controllo dei confini, di clandestini e tratta degli esseri umani è sua responsabilità. Sicuramente Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti hanno le loro responsabilità, ma attendiamo che dica qualcosa al popolo italiano il ministro dell'Interno il cui stipendio è pagato per difendere confini, sicurezza, onore e dignità del nostro Paese", conclude Matteo Salvini.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev