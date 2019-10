Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese: "Sbarchi-record, ma il ministro e i telegiornali tacciono"

"Il dato più devastante è quello sull'immigrazione. Non so se tutti i telegiornali dicono la verità su quello che succede ma aldilà di quello che raccontano i vari poltronari - Di Maio Conte e Renzi - i numeri a oggi 30 settembre dicono che in sole tre settimane questo governo rosso ha fatto aumentare gli sbarchi del 152 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso". Matteo Salvini, in una diretta Facebook mostra gli ultimi dati: "A fronte dei 947 sbarchi dell'anno scorso, con me ministro, siamo a 2400".

"Del ministro Luciana Lamorgese non si hanno notizie. Non fa, non parla, non dice", attacca il leader della Lega: "Ma è figlia di un governo Conte-Renzi-Di Maio che evidentemente ha promesso alla Merkel di riaprire i porti e di trasformare l'italia in un campo profughi. Ma state tranquilli", assicura Salvini, "i sindaci e i governatori della Lega hanno già ricevuto l'indicazione di dire di no ad un'altra ondata di immigrati".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev