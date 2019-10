Ha sempre votato a sinistra ma ora Luigi, 75 anni, interista, di Terni, "da sempre comunista, a giugno ha stracciato la tessera del Partito democratico e il prossimo 27 ottobre voterà Lega", scrive Matteo Salvini in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui mostra il video del nuovo "acquisto" del Carroccio. Che, orgoglioso della sua svolta politica, dice: "Ora mandiamoli tutti a casa". "Grande", commenta il leader della Lega. E i sondaggi, infatti, danno la candidata leghista in Umbria, in testa con oltre il 47 per cento dei consensi.