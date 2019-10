Matteo Salvini contro Pd-M5s alleati in Umbria: "Mi fate pena e schifo, pronti a tutto per la poltrona"

È in piena campagna elettorale, Matteo Salvini: il voto in Umbria incombe. Già, quell'Umbria in cui M5s e Pd hanno stretto un accordo regionale, andando oltre dunque all'inciucio di governo. E nel corso di un comizio a Riccione, il leader della Lega commenta l'intesa giallorossa in vista del voto locale. E lo fa con toni durissimi: "Però la cosa assurda dell'Umbria è chi ha denunciato quelli del Pd che sono stati arrestati: quelli dei Cinque Stelle - premette l'ex vicepremier -. E sapete con chi si allea il M5s in Umbria? Con il Pd. Cioè, prima li denunci, li fai arrestare e poi per paura di perdere la poltrona ci vai insieme. A me certa gente fa pena e fa schifo, lo dico dal profondo del cuore", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev