Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi: "Chi difende l'Italia non è un fascista"

Nel corso di un comizio a Milano, Silvio Berlusconi, rivendicando la centralità sua e di Forza Italia nel centrodestra, ha affermato di aver "normalizzato" i fascisti. Insomma, ha rivendicato il merito di aver portato al governo "fascisti e Lega", quella di Umberto Bossi. Parole stigmatizzate da Fratelli d'Italia: "Che tristezza". Ma parole stigmatizzate, indirettamente, anche da Matteo Salvini, che domenica 29 settembre è intervenuto al Villaggio Coldiretti a Bologna. "Ho sentito pure parlare di fascisti. Qua non ci sono fascisti - ha sottolineato il leader della Lega -. Ci sono italiani orgogliosi di essere italiani che vorrebbero mangiare italiano. Non è che se uno difende l'Italia è fascista", ha rimarcato Salvini. A quel punto è intervenuto Paolo Del Debbio, che moderava il dibattito: "La accusano bene da sinistra...". E Salvini: "Lo so, infatti ho augurato buon compleanno, visto che oggi qualcuno compie gli anni". Il riferimento? Ambivalente: sia Berlusconi sia Pier Luigi Bersani compiono gli anni il 29 settembre.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev