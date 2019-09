Alfonso Bonafede sulla riforma della Giustizia: "Prescrizione, nessuno faccia melina"

Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della giustizia per poi magari dire a dicembre che esiste un nodo sulla prescrizione". Obiettivo: allungare ulteriormente il tempo dei processi. E ancora, Bonafede sottolinea che con il Pd "partiamo da posizioni differenti", ma quelle sulla prescrizione "sono norme già approvate, che entreranno in vigore a gennaio". Con i dem, peraltro, c’è piena intesa "sul varare una legge delega per una riforma che dimezzerà i tempi dei processi penali e civili". Per Bonafede, Matteo Salvini ha fatto saltare il governo anche per fermare la riforma sulla giustizia. Il ministro ha ipotizzato uno spacchettamento "per permettere al Parlamento di valutare tutto nel modo giusto": "La riforma penale e del Csm e quella civile partirebbero in contemporanea in due rami differenti del Parlamento. Ma la priorità sarà approvare entro il 31 dicembre la riforma penale", rimarca.

E ancora, prosegue Bonefede: "I primi effetti processuali della riforma sulla prescrizione entreranno in vigore non prima di quattro anni. Con le nuove norme - prosegue il ministro - elimineremo un’isola di impunità, innanzitutto per i colletti bianchi, ed è doveroso nei confronti di persone come i familiari delle vittime della strage di Viareggio". Il guardasigilli inoltre dice di voler "incontrare gli addetti ai lavori e tutte le forze di governo, prima che la riforma della giustizia arrivi in aula. Per esempio mi interessa molto confrontarmi con Pietro Grasso di LeU". Alla domanda se è disposto a incontrare anche Matteo Renzi, Bonafede risponde: "Certamente". Pronto a tutto per rivedere la prescrizione: pioggia di manette in arrivo, per propiziarla il Guardasigilli è pronto anche a sedersi al tavolo con Matteo Renzi.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Alfonso Bonafede parla di riforma della giustizia