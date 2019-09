Matteo Salvini attacca Matteo Renzi in piazza: "Orgoglioso di non prendere in giro la gente come lui"

Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce Matteo Renzi, lo "scissionista" e fondatore di Italia Viva. Il leader della Lega parla dal palco nel corso di un comizio a Viadana, piazza come al solito gremita di persone. "Non mi piacciono quelli che cambiano maglietta ogni quarto d'ora. Mi dicono che in politica bisogna fare anche questo. Guarda Renzi, che ha portato a casa ministri, viceministri, sottosegretari e il giorno dopo è uscito dal Pd e ha fondato un nuovo partito. Io non sarei capace, confesso questo mio limite. Ma sono capace di non essere capace di prendere in giro la gente, è un limite di cui sono orgoglioso", conclude Salvini. Impressionante il brusio e il coro di disappunto che si leva quando Salvini nomina per la prima volta l'ex premier, così come Salvini non può non notare il calore della platea quando parla di "limite di cui sono orgoglioso".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev