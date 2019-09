Gelsomina Vono, l'ex M5s passata con Renzi promuove Salvini: "Certe sue idee sono buone"

Ancora un'intervista per la transfuga della settimana, Gelsomina Silvia Vono, l'ex grillina passata con Matteo Renzi e Italia Viva. Onta massima, per il M5s e per Luigi Di Maio. E non paga di simile sfregio, intervistata dal Fatto Quotidiano, ovvero l'house organ pentastellato, infierisce con un plauso a Matteo Salvini. E non solo. Largo alle sue parole, dunque. Il Movimento? "Lo sentivo lontano, evanescente, senza fiducia nelle mie capacità. Sa quanti messaggi ho scritto a Di Maio?". E lui? "Silenzio", picchia subito duro. Nelle battute finali dell'intervista, viene bollata come "decisamente renziana". E la Vono risponde: "Non ha capito: io sono oltre". Ma oltre in che senso? "Che fondamentalmente mi piace prendere un po' dell'uno, un po' dell'altro. Le belle idee non hanno confini", rimarca. Anche quelle di Salvini? "Magari non col suo tono", risponde. Insomma, anche le idee di Salvini sono buone: altri metaforici schiaffoni a Luigi Di Maio.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Di Maio contro il "mercato delle vacche" in parlamento