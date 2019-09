Giuseppe Conte, il figlio "tifa" Greta Thunberg: "Per lui è stato il primo sciopero"

"Primo sciopero per mio figlio di 12 anni, gliel'ho concesso". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in visita al villaggio Coldiretti di Bologna, riferendosi alla manifestazione della vigilia, il Fridays for future animato da Greta Thunberg in tutto il mondo

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev