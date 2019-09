Giorgia Meloni, raccolta firme contro la cittadinanza automatica: "Mattarella fermi questo scempio"

"Il governo giallo-rosso ancora non ha capito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva dal primo gennaio 2020, in compenso è occupato a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati". A puntare il dito contro Pd e M5s è Giorgia Meloni. Lo fa a Perugia, dove la leader di Fratelli d'Italia ha presentato la lista del suo partito a sostegno della candidata di centrodestra alle regionali del 27 ottobre. "Contro questa vergogna, Fratelli d'Italia è già mobilitata: chiederemo al presidente della Repubblica di fermare questo scempio", ha affermato. Ma non solo, la Meloni annuncia anche una raccolta firme contro la legge pro-invasione, che partirà giovedì prossimo davanti al Parlamento e proseguirà in tutta Italia nel corso del prossimo fine settimana.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev