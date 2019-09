Luigi Di Maio agita le manette: "Evasori fiscali tutti in carcere, presto conoscerete la legge"

Il governo delle manette, quello di M5s e Pd, i due partiti più forcaioli d'Italia. Ovviamente, nel duello manettaro, stravincono i grillini, simbolo del giustizialismo più spinto, tanto che il loro vero ispiratore è un tipino come Marco Travaglio. E Luigi Di Maio, intercettato a New York a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Uniti, mostra tutta la sua vis manettara. Si parla dell'idea di sbattere in carcere gli evasori fiscali, confermata con vigore da Giggino: "Faremo una lotta senza quartiere all'evasione fiscale, anche con il carcere", afferma il capo politico M5s. "La manovra è un argomento che non vede tensioni, il ministro dell'Economia sta facendo un ottimo lavoro di coordinamento. Nei prossimi giorni conoscerete le nuove misure anti-evasione. Il nostro governo farà una lotta all'evasione senza quartiere, soprattutto contro i grandi evasori, per i quali verrà introdotto il carcere - sottolinea compiaciuto -. Nei prossimi giorni avrete modo di conoscere delle misure innovative che consentiranno all'Italia di recuperare decine e decine di miliardi di euro di una serie di grandi evasori che pagano sempre le tasse", conclude Luigi Di Maio.