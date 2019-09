Pd, sì al taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio: "Alla faccia di Matteo Salvini"

Addio a una pattuglia di parlamentari pur di tenere in piedi il governo. Alla fine dovrebbe spuntarla Luigi Di Maio, che pochi giorni fa aveva detto chiaro e tondo: senza il sì alla riforma l'esperienza di governo è subito conclusa. E il Pd obbedisce: il taglio dei parlamentari è stato fissato per il 7 ottobre, via libera dalla conferenza dei capigruppo della Camera, dopo che per settimane il M5s ha ripetuto che la legge doveva essere votata nella prima seduta libera dalla casa. Scontata, da New York, l'esultanza del capo politico grillino: "Partita chiusa, manteniamo le promesse e risparmiamo 500 milioni di euro. In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente governo per non tagliare i parlamentari". Per Di Maio - che non perde occasione per attaccare Matteo Salvini -, al centro di un difficilissimo momento politico, con la rivolta nei suoi confronti nel M5s che monta, questa svolta è vero e proprio ossigeno.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Da parte del Pd, un primo commento è arrivato da Graziano Delrio: "Siamo persone serie e di parola e quindi abbiamo inserito al primo calendario utile il taglio dei parlamentari. Siamo molto fiduciosi - la fiducia deve essere la caratteristica di questa nuova coalizione - che tutti gli emendamenti alla legge costituzionale al Senato sull'elettorato attivo e passivo, quelli che nel programma di governo abbiamo definito le garanzie e i contrappesi, sono già pronti per essere presentati, insieme alla revisione dei Regolamenti, insieme ad una bozza di legge elettorale che non è pronta. Altrimenti rischiamo di avere sei regioni senza senatori", ha concluso Delrio. Dunque l'aula inizierà ad esaminare la proposta il prossimo 7 ottobre con la discussione generale; le votazioni sul testo invece sono previste per l'8 ottobre.