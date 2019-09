Aria che tira, Centinaio dalla Merlino: "Conte delusione come persona. Mi stringe la mano e con l'altra..."

"Se mi stringi la mano e con l'altra mi accoltelli...". Gian Marco Centinaio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, è scuro in volto. Secondo il leghista, ex ministro delle Politiche agricole, il premier Giuseppe Conte "è stata una delusione come persona". "Matteo Salvini e la Lega hanno fatto autocritica in più di un'occasione - ricorda ancora Centinaio -. Non possiamo immaginarci che una persona ti dice una cosa e ne fa un'altra. Per noi la stretta di mano è fondamentale e importantissima".