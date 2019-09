"La nuova linea è porti aperti, avanti tutti". Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova ed esponente della Lega, ospite di Coffee Break su La7 commenta così il pre-accordo sui migranti di Malta raggiunto da Italia, Francia, Germania e Finlandia. In attesa di vedere se verrà ratificato da altri paesi, spiega Bitonci, "il primo effetto è quello dei porti aperti. La maggior parte dei migranti arriva con mezzi propri, attraverso gli scafisti, e quindi l'Italia si troverà un grande carico. Non vorrei che tornassimo al pre-Minniti, con sbarchi che potranno arrivare anche a centinaia di migliaia: vedremo se gli altri paesi saranno disposti a prendere anche l'altra quota, ovvero il 90 per cento di quelli che arrivano".