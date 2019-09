Francesco Lollobrigida rompe la tregua della Meloni: "Quando brinderemo", il suo benvenuto a Giuseppe Conte

Capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida è solito dare spettacolo a Montecitorio con interventi focosi e veementi. Non si è smentito nemmeno dal palco di Atreju, dove ha in qualche modo "rotto" la tregua imposta da Giorgia Meloni in onore di Giuseppe Conte. Il premier del governo di Pd e M5s è politicamente forse la figura più distante dal mondo di Fratelli d'Italia, e la platea avrebbe di che contestarlo.











Ma la leader di FdI, da cortese padrona di casa, ha imposto un clima più che civile, vietando di fatto fischi selvaggi e contestazioni. Ma Lollobrigida, presa la parola, ha dato il suo "benvenuto" al premier dell'inciucio: "Lei ha brindato a champagne con Macron, presidente - ha tuonato il deputato al microfono -. Noi brinderemo quando il suo governo cadrà". Più chiaro di una bordata di fischi.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev