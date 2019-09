"Ha un futuro politico". Giuseppe Conte scherza con Bruno Vespa, che lo ha intervistato sul palco di Atreju, dove il premier è stato ospite di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Poteva essere una mattanza, ma la professionalità del conduttore di Porta a porta e l'ordine impartito dalla Meloni ai suoi sostenitori (nessun fischio selvaggio, nessuna contestazione aperta) ha fatto tirare un sospiro di sollievo al premier, che a fine serata come riportato da un retroscena del Corriere della Sera pare essere stato addirittura soddisfatto della sua performance ("Mi potevano anche fischiare", cosa che per la verità in qualche circostanza è accaduto, e solo il "no" della Meloni ha placato la platea).





Ma la verità è che l'atmosfera è stata anestetizzata, con tanto di qualche striscione e poster fatto sparire velocemente "per non urtare" Conte. "In 45 minuti - ricorda ancora il Corsera - solo un paio di applausi". Pochi fischi, si diceva, "e così le ovazioni se le prende il dottor Bruno Vespa". In attesa del colpaccio definitivo, il confronto in studio a Porta a porta tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Lì sarà forse più difficile mantenere un clima urbano. Non tra il pubblico, ma tra gli intervistati.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev