I "nemici" Giuseppe Conte e Graziano Delrio ad Atreju, casa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Cronaca di un incontro in bilico tra freddezza del pubblico, cortesie per gli ospiti e veleni tenuti dietro il palco. I sostenitori di FdI dicono di essere andati lì solo per ascoltare il premier ungherese Viktor Orban, il faro sovranista d'Europa, e non certo premier ed ex ministro Pd, tornato al governo grazie all'inciucio coi 5 Stelle.







C'è chi addirittura accusa la Meloni di essere stata troppo "dolce" con Delrio: "Ma no - replica la presidente -, ho il dovere dell'ospitalità verso chi ha idee diverse e viene a confrontarsi. Figurarsi che in passato ho baciato Bertinotti!". Poi, caustica rivolgendosi al "popolo della sinistra": "Da noi le porte sono aperte, io ancora aspetto un invito dal Pd...". Ottimista, forse troppo. Alla fine a Conte è andata anche bene: pochissimi fischi (solo quando si parla di immigrazione) e qualche epiteto ("Pinocchio", "Schiavo della Merkel", "presidente Badoglio"), anche grazie all'ordine impartito dalla Meloni di mantenere tono e clima civili. E il premier incassa con una mezza provocazione alla Meloni: "Pensavi che non venissi? Non mi conosci".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev