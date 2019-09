Nicola Zingaretti a SkyTg24: "Matteo Renzi mi ha comunicato l'addio su WhatsApp"

Sale in cattedra Nicola Zingaretti, segretario di quel Pd che sta facendo i conti con l'addio di Matteo Renzi e la nascita di Italia Viva. "Zinga" era ospite a Sky Tg 24, intervistato da Maria Latella a L'intervista, l'appuntamento del sabato pomeriggio sulla tv satellitare. E al segretario viene chiesto se Renzi lo avesse avvisato del suo progetto, ovvero di voler effettuare la scissione durante le trattative per la formazione del governo: "Ovviamente no - risponde -. Ho ricevuto un WhatsApp quando la decisione era stata presa". Versione che, se confermata, sarebbe piuttosto clamorosa: il segretario avvisato da Renzi con un misero messaggino. "Non pretendevo una telefonata - riprende -. Il problema non è Zingaretti ma gli italiani. Spiegare agli italiani perché è successo dopo il giuramento del governo. Non è una questione personale per me", ribadisce un poco malinconico.

