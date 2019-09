Giuseppe Conte ad Atreju, il popolo di Giorgia Meloni lo accoglie senza neppure un fischio

L'ospite d'onore ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia all'Isola Tiberina, era Giuseppe Conte. Un "nemico", per il popolo di Giorgia Meloni che continua ad invocare a gran voce il ritorno alle elezioni. Un'ospitata - con intervista condotta da Bruno Vespa - che aveva suscitato una qualche lieve preoccupazione: come verrà accolto? Filerà tutto liscio? Ci saranno contestazioni? E se durante l'intervento qualche mugugno - a fronte di affermazioni del premier davvero ardite - si è levato, così come si è levato un pacifico coro "elezioni-elezioni", all'arrivo ad Atreju insieme al figlio, Conte è stato accolto in modo inappuntabile. Eccolo nel video impegnato a scattare dei selfie, dunque le copiose strette di mano. E neppure un fischio...

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev