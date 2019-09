Matteo Salvini inchioda Danilo Toninelli: "Era talmente genio che il M5s lo ha trombato"

"Passare dal pentastellato alla esperta in conserve di pomodoro De Micheli non so che passo in avanti rappresenti". Matteo Salvini commenta così, in occasione di Atreju 2019, il passaggio dal Conte al Conte bis. "Perché interrompere il governo? Perché c'erano ministri come Toninelli che erano dei 'Signor No'. Non è un ministro Toninelli, non è capace gli dicevo. Per loro invece era un genio e alla fine lo hanno trombato. Almeno ho liberato l'Italia da Toninelli".

Niente di nuovo dalla bocca del leader della Lega che anche durante la legislatura con i pentastellati non ha mai negato il suo dissenso nei confronti del ministro dei Trasporti. Proprio Toninelli - ricordiamo - è stato il protagonista di innumerevoli gaffe al punto da finire declassato pure dai suoi colleghi.