Matteo Salvini, sospetto su Giuseppe Conte: "Sbarchi in aumento? Ha venduto i confini per qualcos'altro"

Matteo Salvini non ha dubbi: "Giuseppe Conte ha svenduto i confini italiani in nome di qualcos'altro". Gli arrivi, infatti, sono aumentati del 51 per cento rispetto al 2018. Un dato che non passa inosservato: "Anche questa notte c'è stato uno sbarco. Insomma, o sono incompetenti, o sono ipocriti". Il leader della Lega prosegue la propria battaglia per i porti chiusi, minacciata - nonostante i due decreti Sicurezza approvati nella scorsa legislatura - dal dietrofront del premier.

Dopo aver partecipato a una riunione a Bruxelles, Conte ha accettato la proposta di Francia e Germania: Malta e Italia si accollano gli sbarchi e successivamente gli immigrati verranno redistribuiti tra i vari membri dell'Ue. Un altro passo indietro, quello del presidente del Consiglio, rispetto al governo precedente, sempre da lui guidato.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev