Beatrice Lorenzin entra nel Pd: "L'unico modo per arginare Salvini, il centrodestra non esiste più"

"Con l'egemonia dei sovranisti, il centro-destra non esiste più". Beatrice Lorenzin, ex alfaniana ed ex ministra della Salute nei governi di Renzi e Gentiloni, commenta così la decisione di aderire al Pd e non alla neonata Italia Viva di Renzi: "Il Pd è l'unica strada per arginare il populismo di Matteo Salvini".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev