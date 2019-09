"L'aria è cambiata, e in Africa già lo sanno". Gian Marco Centinaio, ex ministro per le Politiche agricole e il turismo nel primo governo Conte, ospite di Omnibus su La7 commenta con amara ironia la "svolta" impressa da Pd e M5s sul tema dell'immigrazione. "Trecento sbarchi in 3 giorni, l'aria è cambiata e dall'altra parte del Mediterraneo già lo sanno", incalza il leghista in studio. D'altronde, le grandi manovre di Conte in Europa non promettono di risolvere l'allarme scoppiato di nuovo a Lampedusa, tra navi Ong, barchini e sbarchi-fantasma.











Il presunto accordo con il presidente francese Emmanuel Macron, per dirla con le parole brusche ma efficaci di Maria Giovanna Maglie, consiste in una fregatura per l'Italia. Ripartizione dei migranti economici e rotazione dei porti? "Ve li ciucciate voi e zitti". Centinaio avrà sicuramente apprezzato.