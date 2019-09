Massimiliano Romeo a Omnibus, svelato il giochino di Renzi: "Ha lasciato il Pd per nomine e Quirinale"

"Il Pd ormai è solo correnti". Matteo Renzi ha spiegato così la sua scissione dal Nazareno. Concorda anche un leghista Doc come Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, che però ospite in studio a Omnibus su La7 ribalta la frittata: questione di correnti e poltrone, sì, ma quelle dei renziani. "Perché hanno deciso di uscire dal Pd? Una manovra di palazzo". Secondo Romeo l'ex premier vuole così tenere sotto scacco governo e Partito Democratico per le prossime nomine e per l'elezione del Presidente della Repubblica, nel febbraio 2023. Lontano, ma forse non così tanto.