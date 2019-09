"Alleluja, bravo Pierferdinando". Sorpresa in diretta a Omnibus, su La7. Claudio Durigon applaude alla critica di Pierferdinando Casini ai falchi rigoristi di Bruxelles. "Mario Draghi ha salvato l'euro, è un'autentica fortuna per l'europa, non è un problema ma un soluzione nella crisi economica", spiega l'ex democristiano, in collegamento con Alessandra Sardoni. Eppure Francia e Germania hanno criticato il nuovo "bazooka" del presidente uscente della Bce.











"È il riflesso del rigorismo tradizionale - attacca Casini -, una ricetta sbagliata ma dura a morire soprattutto nei Paesi che l'hanno voluta di più. L'Europa del rigore non nasce a Roma o Madrid ma a Berlino - è la frase di Casini che accende gli entusiasmi di Durigon -, la Francia segue con maggiori cautele. Ora abbiamo leve anche noi, con Gentiloni commissario all'Economia. Questo governo è nato come una reazione a una prepotenza (la crisi voluta da Matteo Salvini, ndr), ora deve vincere la sfida delle cose concrete".