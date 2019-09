Chiamatela viceministra. Anna Ascani entra nel governo di Pd e M5s quasi dalla porta principale. Nel vorticoso giro di nomine, 42 sottosegretari e 10 viceministri da spartire anche con LeU e Italiani all'Estero, alla deputata dem (protagonista di una fallimentare candidatura alla segreteria del Nazareno) è finita una poltrona pesante: vice all'Istruzione del grillino Lorenzo Fioramonti.

Piccolo particolare. Soltanto a dicembre 2018, in piena lotta per la segreteria, la Ascani andava in tv (nello specifico, a L'aria che tira da Myrta Merlino) a ripetere: "Il mio Pd è incompatibile con il Movimento 5 Stelle". Qualche mese dopo, eccola a braccetto con i grillini nelle stanze dei ministeri. Incoerente? Forse no: il "suo" Pd non è mai esistito, ed evidentemente lei è più che compatibile con i 5 Stelle. Magia delle poltrone.