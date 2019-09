Claudio Durigon smentisce Casini: "Non toccavamo più palla. Salvini...". Crisi e ribaltone, verità in diretta

"Non avete capito che vi siete auto-isolati in Europa". Pierferdinando Casini, ospite in collegamento con Omnibus su La7, affronta il leghista Claudio Durigon sul tema della crisi di governo e il ribaltone di Pd e M5s maturato tra agosto e settembre.











In studio, l'ex sottosegretario al Lavoro scuote il capo e quando prende la parola ribalta il quadro dipinto dallo storico esponente ex democristiano, da molti considerato uno dei veri "padri putativi" dell'inciucio giallorosso: "L'accordo tra Pd e M5S risale già a luglio. Pensavate che comandava Matteo Salvini ma non era così - è l'amara rivelazione di Durigon -, non toccavamo più palla".