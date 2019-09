Matteo Salvini spiazza con gli occhiali da sole, ma c'è una spiegazione

Consueta accoglienza da stadio, con cori e folla oceanica, per Matteo Salvini a un comizio a Spello, in provincia di Perugia. Ma il leader della Lega si presenta con un look davvero insolito: un paio di grossi occhiali da sole un poco vintage. L'effetto, va detto, è spiazzante. Dunque l'ormai ex ministro dell'Interno prende la parola ed è subito campagna elettorale in vista delle regionali: "Grazie, ma spero che vi vogliate bene da soli e domenica 27 ottobre scriviate la storia dell'Umbria mandando a casa la sinistra". Applausi e cori. E a quel punto, interpellato da qualcuno presente in piazza, svela la ragione per la quale indossa quel vistoso aggeggio sul naso: "Ho gli occhiali da sole perché ho l'orzaiolo, per proteggere...". Giallo risolto, insomma.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev