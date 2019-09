Giovanni Tria, lapsus ad Agorà: "Per 14 anni con Salvini, Di Maio e Conte"

Lapsus in diretta per l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ospite in diretta di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, è scivolato sulla sua esperienza di governo con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Quando la conduttrice gli ha mostrato la foto del premier con i due ex vicepremier, Tria ha commentato: "Ho lavorato con loro per quattordici anni..." (in realtà 14 mesi). Poi si è accorto dell'errore e ha rimediato con ironia: "Forse mi è sembrato un periodo lungo".